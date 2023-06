Rio Grande do Sul terá domingo de frio

publicidade

A frente fria leva chuva para o Centro, Norte e Leste do Rio Grande do Sul. Poderá chover forte em alguns pontos com previsão de acumulados entre 30 e 50 mm. Por outro lado, o dia começa com sol e frio na Metade Sul com marcas de temperatura entre 7 e 9°C.

O ar frio ingressa intenso entre a tarde e a noite derrubando a temperatura por todas as regiões. Em grande parte do território gaúcho a mínima irá ocorrer no turno da noite com projeção de marcas de apenas um digito e sensação de frio.