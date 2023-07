Rio Grande do Sul terá nevoeiro e sol neste domingo

publicidade

Vários pontos do Centro e da Metade Leste do estado começarão o domingo com neblina e nevoeiro. Em alguns locais, a cerração será densa e deve tardar mais a se dissipar, podendo se prolongar até o fim da manhã ou o começo da tarde antes de dissipar e dar lugar ao sol.

O sol aparece com nuvens em quase todo o estado neste domingo. Faz frio no começo e no final do dia, mas a tarde vai transcorrer com temperatura amena e agradável para os padrões climatológicos do mês de julho.

Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entr 13ºC e 20ºC.