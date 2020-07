Rio Pardo adota medidas mais rígidas para conter o novo coronavírus

publicidade

A prefeita de Rio Pardo, Rosane Rocha, determinou, nesta terça-feira, medidas mais rígidas no município dentro da classificação de bandeira laranja, devido à alta curva de ascensão na propagação do novo coronavírus na cidade. Em concordância com o Comitê de Emergência voltado ao combate da Covid-19, as regras do decreto entram em vigor a partir desta quarta-feira, 1º de julho, e restringem o funcionamento do comércio, indústria e serviço.

Nos últimos dias, houve o registro de três óbitos no município em consequência da doença. O primeiro ocorreu na noite de quinta-feira, de uma idosa de 93 anos. A segunda morte ocorreu na tarde de sexta-feira, de uma pessoa com 87 anos. O terceiro caso foi registrado na manhã de segunda-feira e a vítima tinha 89 anos. Todos eram pacientes de uma Instituição de Longa Permanência de Idosos e estavam internados no Hospital Regional do Vale do Rio Pardo.

Entre as principais medidas anunciadas ontem, e que passarão a ser adotadas, está a redução do horário comercial, assim como o funcionamento com 50% dos colaboradores e acesso reduzido ao interior dos estabelecimentos. O horário passará a ser das 8h às 19h para supermercados, padarias, farmácias e demais serviços essenciais, e para o varejo das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, com as mesmas normativas de redução de atendimento e circulação de clientes.

Além disto, ficou suspenso o uso de praças para lazer e circulação e a permanência na Praia dos Ingazeiros e Perimetral, exceto para acesso aos restaurantes nos horários permitidos. Nas indústrias locais, também deverá ser adotada a redução do quadro funcional. A secretária de Saúde, Sucila Leipnitz, disse que o município está adotando uma postura de contenção, através de medidas que visam conscientizar a comunidade de que o momento é crucial para tentar estabilizar e reduzir a curva crescente de casos na cidade.

A prefeita disse que as medidas foram adotadas diante do preocupante aumento de casos no município e ao clamor da comunidade. “Estamos buscando medidas mais enérgicas para conter a propagação da doença na cidade e uma delas foi adotarmos ações ainda mais rigorosas dentro das previstas para bandeira laranja”, afirmou. Como estabelecido pelo governo estadual, desde o início do plano de distanciamento controlado, os prefeitos podem definir medidas sanitárias mais restritivas do que as determinadas para a área sob uma bandeira específica, com base em fatores pré-determinados.

As tratativas foram feitas em comum acordo entre a prefeitura e entidades representativas do município, como Brigada Militar, Associação Comercial, Industrial e de Serviços, Vigilância Sanitária, com conhecimento prévio do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sindigêneros) do Vale do Rio Pardo. “O município está seguindo as instruções da Secretaria Estadual de Saúde, onde o risco é calculado de acordo com o cruzamento de 11 indicadores consolidados em dois grandes grupos”, explicou a secretária de Saúde.