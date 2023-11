Rio Uruguai recua em Uruguaiana, mas segue acima da cota de inundação

publicidade

Na Fronteira-Oeste do RS, Uruguaiana passou a ser, nesta segunda-feira, a última cidade em que o nível do Uruguai entrou em viés de baixa. De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Paulo Woutheres, a corrente de água recuou para 12,25 m, depois do pico de 12,36 m (cota de inundação 8,5 m). No momento, há 285 desabrigados assistidos em seis alojamentos montados pela prefeitura e 6.029 desalojados em casas de parentes, amigos, vizinhos e barracas.

Ao todo, segundo as equipes de trabalho, são 21,3 mil pessoas afetadas de alguma maneira pela cheia deste mês. O apelo, conforme Woutheres, é para que as pessoas permaneçam fora das moradias atingidas para poderem se assegurar que a redução é segura. Uma preocupação das autoridades é o número de animais soltos em razão da enchente: cavalos, porcos, gansos, cabritos, ovelhas, galinhas, patos, entre outros tantos – todos de pequenos criadores da área periférica da cidade, principalmente na várzea.

Também no baixo Uruguai, Itaqui registra 12,38 m (cota de inundação 8,30 m) mantendo a baixa. O levantamento atual aponta 1.118 atingidos, dividindo-se em 96 casas volantes tracionadas e 304 moradias fixas alagadas ou em situação de risco. São 84 pessoas assistidas no Ginásio Castelo Branco – Castelão e nas Escolas Otávio Silveira e Vicente Solés, além de 1.034 desalojadas.

A ponte do Ibicuí, ligação entre Uruguaiana e Itaqui, permanece interrompida por prazo indeterminado devido à cheia do rio Ibicuí, provocando prejuízo ao transporte internacional de cargas.

Em São Borja, o rio mantém a baixa e mede 11,49 m (cota de inundação 9 m). O pico atingiu 15,05 m, na última semana. Há 1.512 pessoas afetadas, de 418 famílias que estão fora de casa. Os 170 desabrigados são assistidos em 10 locais montados pelos órgãos de apoio. Os 1.342 desalojados foram para parentes e amigos.

Na Barra do Quaraí, divisa com o Uruguai, o rio Quaraí mede 10,30 m e diminuindo (cota de cheia 8,50 m). As 21 famílias desalojadas e duas desabrigadas assistidas pelo município, somam 100 pessoas aguardando pelo retorno às casas. No Norte e Noroeste do RS, apenas em Itapiranga o rio Uruguai cresce.