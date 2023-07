Robótica e tecnologia serão a atração de férias do Passo Fundo Shopping e My Robot

publicidade

O tema das férias no Passo Fundo Shopping será para aprender e se divertir com atividades interativas de robótica e tecnologia voltadas a todas as idades. A ação "Brincando nas Férias com a My Robot" acontecerá entre os dias 19 e 29 de julho, na Praça de Eventos (Piso 01), com apoio das lojas Space Games, Superlegal e Bicho Papão, e uma programação diversificada para crianças, jovens e adultos, que poderão aprender a montar o seu próprio robô, experimentar a impressão 3D, usar óculos de realidade virtual e entender como a inteligência artificial funciona.

A parceria entre o Passo Fundo Shopping e My Robot irá oferecer atividades diariamente. Das 14h às 19h45min serão quatro oficinas "Monte o Robô", com vagas limitadas e duração de 45 minutos cada uma. Nela, será possível usar os aprendizados sobre os componentes e funcionamentos básicos da robótica de forma prática para montar o robô. Outra atração é a Caneta 3D, disponível sempre das 14h às 20h, com seis vagas por vez para experimentar a tecnologia de impressão 3D usando canetas especiais e criando desenhos tridimensionais.

Quem visitar o espaço também poderá conferir como funciona um óculos de realidade virtual das 14h às 20h, vivendo como é ser transportados para ambientes virtuais imersivos, haverá também uma mesa para testar a habilidade de robôs autônomos em percorrer um trajeto com obstáculos e compreendendo como a inteligência artificial e os sensores permitem a navegação em ambientes complexos. Uma pista interativa com carros de controle remoto estará disponível durante todo o horário do evento, assim como, um foguete de papelão para colorir.

A programação ainda terá o Campeonato de Futebol de Robôs, uma das modalidades do campeonato IYRC das 18h às 19h (com agendamento) e das 19h às 20h (sem agendamento) para testar as habilidades aprendidas durante as atividades. As pré-inscrições gratuitas para participar das ações podem ser feitas pelo www.passofundoshopping.com.br, ou no local mediante disponibilidade.



