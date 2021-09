Rodoviária de Campo Bom terá nova diretoria e poderá ter alteração de endereço

publicidade

Nos próximos dias, a administração da Estação Rodoviária de Campo Bom passará por alterações. A empresa que gerencia o espaço atualmente, permanece no posto até esta quinta-feira. A partir de sexta-feira, a direção troca, mas ainda não há a confirmação sobre quem assumirá a rodoviária. Há, inclusive, possibilidade de mudança de endereço.

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a empresa vai encerrar as atividades e está sendo providenciado um termo de autorização provisória para dar continuidade aos serviços. O processo está em andamento, e, inclusive, a prefeitura está a par da situação, segundo a assessoria de imprensa do órgão, que destaca que em breve, serão confirmados mais detalhes a respeito de quem irá assumir temporariamente o serviço e onde o mesmo deve atuar.

A expectativa do departamento é de que essa situação seja resolvida o mais breve possível. O encerramento das atividades pela empresa atual ocorre devido ao resultado negativo da mesma, agravado pela pandemia, com a redução do número de passageiros.

Veja Também