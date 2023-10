Rodoviária de Porto Alegre estima redução no movimento de saída do feriado

publicidade

A Rodoviária de Porto Alegre projeta redução no número de passageiros que se deslocam para a saída do feriado de Dia das Crianças. De acordo com o chefe de operações do terminal, Jorge Rosa, a tendência é de que 10 mil passageiros transitem na rodoviária no feriado. O interior do Estado é o destino procurado pelas pessoas que ainda faziam fila nos guichês na quarta-feira em busca de passagens. Jorge explica que a redução se deu pelas chuvas no estado e também pelo fato de que muitas famílias optaram por se deslocar de carro para as principais rodovias do RS.

O movimento nos guichês da rodoviária era tranquilo. Conforme Jorge, a estimativa da rodoviária é de que 7 mil passagens sejam compradas só na quarta-feira, duas mil a mais do que as 5 mil compradas diariamente.

Segundo a CCR ViaSul, mais de um milhão de veículos vão circular pelas BR 101, BR 386, BR 448 e Freeway entre os dias 11 e 16 de outubro. A concessionária ainda faz o alerta aos motoristas, que as obras que acontecem na Freeway, entre os kms 74 e 88 da Freeway, podem reduzir a velocidade, durante os horários de pico e o tempo de trajeto dos condutores aumentar em, até, 40 minutos.

Ainda de acordo com a CCR Via Sul, a BR-386 pode registrar mais de 170 mil motoristas no período, tanto sentido ao interior quanto à capital gaúcha. O gerente de Operações da CCR ViaSul, Paulo Linck, destaca que os motoristas devem ter o cuidado redobrado durante o deslocamento e seguir as orientações de sinalização de obras para evitar risco de colisões e lentidão nas pistas.