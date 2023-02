Rodoviários de Porto Alegre recebem salário com reajuste de 5,71% a partir deste mês

publicidade

Os rodoviários de Porto Alegre começam a receber na folha de pagamento deste mês o reajuste firmado em acordo coletivo de trabalho com as empresas de ônibus . Ficou estabelecido aumento de 5,71%, conforme o acumulado entre fevereiro de 2022 e janeiro deste ano do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O percentual é aplicado tanto para os salários quanto para o vale-alimentação da categoria. O acordo, que vale para profissionais do setor privado e da Carris, foi firmado entre o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa).

O presidente do Stetpoa, Sandro Abbade, avalia que a atual economia impôs que as negociações findassem nestes termos, destacando especialmente o alto índice de desemprego e as promoções de cobradores para o cargo de motorista, após ser aprovada a extinção da função de cobrador. “Eu avalio que é o que deu para conseguirmos. Mas, particularmente, no meu ponto de vista, está longe das necessidades da nossa categoria. Mas também não perdemos nenhum direito nosso”, analisa o representante dos trabalhadores.

Para a entidade patronal, o cenário econômico também foi crucial para as decisões. “Foi uma negociação muito realista, porque a gente passou três anos muito difíceis”, avalia o advogado do Seopa, Alceu Machado. Ele compara os avanços atuais ao último acordo conquistado, no início da pandemia, que valeu por dois anos e envolveu uma paralisação dos rodoviários. “Tivemos que fazer uma ginástica de negociação com o sindicato, que foi muito parceiro nesse aspecto, porque os ônibus não transportavam ninguém, era 20% cento da operação no pico da pandemia, foi um horror. Então agora a gente conseguiu juntar todo o rescaldo e negociamos o repasse da inflação deste último ano tão somente”, explica, Machado.

As negociações do acordo coletivo de trabalho se estenderam pelo mês de janeiro, com impasses, principalmente, nos termos do plano de saúde. Uma assembleia geral dos rodoviários chegou a ser cancelada, pois a diretoria discordava dos valores apresentados. Conforme Abbade, a patronal popôs aumento de R$ 79,50 para R$ 120 no desconto pelo plano familiar. Após discussões, o valor ficou em R$ 109, a partir de fevereiro. “Esticamos a corda ao máximo, tendo em vista que cancelamos uma assembleia, pois ainda estávamos negociando e percebemos que havia espaço ainda. Mas na última assembleia foi aceito pela categoria”, detalha o presidente do Stetpoa.

Impacto na passagem

O reajuste dos rodoviários costuma ter impacto no valor da passagem de ônibus, já que, segundo informações da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), o custo com pessoal corresponde a mais de 45% da composição da tarifa. Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a equipe técnica da EPTC trabalha na análise do cálculo tarifário deste ano e a prefeitura irá se manifestar assim que o estudo for concluído. Em 2022, o valor da passagem não subiu. Conforme a prefeitura, algumas medidas e leis aprovadas buscaram reduzir o impacto do aumento na tarifa: redução no número de isenções, início da extinção gradual de cobradores, redução no número de dias com passe livre e a desestatização da Carris.