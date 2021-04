Rodovias das regiões Planalto e Alto Jacuí recebem investimento do governo do RS

publicidade

O Governo do Estado vai investir R$ 20 milhões em cinco estradas das regiões do Planalto e Alto Jacuí até dezembro deste ano. O recurso será destinado à restauração da ERS 223, entre Ibirubá e Tio Hugo, e a manutenção de segmentos da RSC 153, ERS 332, ERS 142 e BRS 386.

As obras serão realizadas por meio do Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema) de Passo Fundo – Cruz Alta. "Renovaremos as condições de 233 quilômetros de asfalto, por onde passa grande parte da produção agrícola e industrial gaúcha", salienta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Por esse motivo, investir na malha rodoviária dessas regiões é, também, proporcionar o desenvolvimento econômico do nosso estado."

De acordo com o diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, na semana passada iniciaram os serviços de restauração de nove quilômetros na ERS 223, entre Ibirubá e Tio Hugo. "Reservamos um investimento de R$ 11 milhões especialmente para essa rodovia, que deverá receber até tachões na pista para reduzir o excesso de velocidade e minimizar os riscos de acidentes”, afirma. A expectativa é de que as atividades no trecho sejam concluídas no segundo semestre deste ano.

No mesmo período, devem ser finalizados os serviços de manutenção dos demais segmentos. Eles abrangem 77 km da RSC 153, do fim da duplicação até o entroncamento com a BR 386 e a ERS 223 (para Tapera); 58 km da ERS 332, entre Espumoso e Soledade, passando ainda por Lagoa dos Três Cantos; 19 km da ERS 142, de Não- Me-Toque até o entroncamento com a ERS 223 (para Ibirubá); e 2,5 km da BRS 386, em Soledade.