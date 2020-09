Rolante é selecionada para participar da Conferência Internacional Global Green Destinations Days

publicidade

A cidade de Rolante é um dos quatro municípios brasileiros, e o único no eixo Sul/Sudeste, selecionado para participar da Conferência Internacional Global Green Destinations Days (GGDD 2020). O evento tem por objetivo apresentar histórias de boas práticas para inspirar e ajudar destinos a desenvolver o turismo de forma sustentável. Em virtude da pandemia da Covid-19, o evento acontecerá pela primeira vez de forma online, possibilitando que mais destinos possam participar. O tema central neste ano serão histórias que lidam com a crise da Covid-19 e iniciativas para reiniciar o turismo.

A turismóloga Diuly Mähler explica que incentivados pelo programa Rede DEL Turismo, municípios integrantes da rede inscreveram-se para o evento, enviando relatos de projetos e ações realizadas em prol do desenvolvimento do turismo. “O relato apresentado por Rolante conta sobre o incentivo ao cicloturismo e como isso pode contribuir para o fortalecimento do setor. O convite para ser um dos cases do evento internacional representa para nós um grande orgulho e alegria, e uma indicação de que estamos no caminho certo de desenvolvimento das potencialidades turísticas de Rolante”, afirma Diuly.

Os demais destinos brasileiros selecionados para a edição online foram Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso e Parnamirim, todos do Rio Grande do Norte. O GGDD acontecerá entre os dias 06 e 09 de outubro e as inscrições para assistir as apresentações estão abertas e podem ser feitas através do site do evento.

Durante o evento ainda serão apresentados os 100 melhores destinos sustentáveis de 2020 que concorrem ao prêmio Top 100 Destinations. Dos dez municípios brasileiros inscritos, nove integram a Rede DEL Turismo, dentre eles Rolante, que apresentou, além do relatório de sustentabilidade, dois relatos: o do cicloturismo e o projeto Ambientalistas Mirins.

A Green Destinations é uma fundação sem fins lucrativos para o desenvolvimento e reconhecimento de destinos sustentáveis, liderando uma parceria global de representantes, organizações especializadas e instituições acadêmicas.