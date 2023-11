Rolante contabiliza estragos causados pela força da água

publicidade

A cidade de Rolante que foi totalmente tomada pelas águas dos rios Rolante e Areia, afluentes do Rio dos Sinos, ainda na madrugada de sábado, aos poucos retornava à normalidade na manhã deste domingo. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Município, Gustavo Rosa, apenas duas localidades seguiam com acessos interrompidos devido ao deslizamento de terras.

“A localidade de Maragata, que segue sem luz, onde residem cerca de 50 famílias, e a Glória que está sem água, onde moram entre 50 e 60 famílias. Agora, os rios voltaram para a calha, mas ainda seguem com o nível muito alto”, disse o coordenador. Segundo ele, em 24 horas o acumulado de chuva foi de 140mm. “A chuva foi intensa e a velocidade da água também. A correnteza foi tão forte que carregou o asfalto que havíamos recolocado em dois trechos da cidade, no Alto Rolantinho. No sábado, em alguns pontos, a água subiu mais de 3 metros. Ainda não conseguimos contabilizar todos os estragos, mas os prejuízos foram de milhões.”

Veja Também

Neste domingo, de acordo com o coordenador, três equipes estão em pontos distintos da cidade realizando reparos e desobstruindo as vias. “Escavadeiras, retroescavadeiras e caminhões estão retirando materiais. Na área central o trânsito voltou ao normal, mas tivemos muitas residências, comércios e empresas afetadas pela água. A enxurrada durou 12 horas. Agora, as pessoas estão concentradas na limpeza e na contagem dos prejuízos.” Ao todo, foram mais de 80 atendimentos e 31 desabrigados encaminhados para o centro de Acolhimento da Prefeitura. Todos os desabrigados já retornaram para suas casas.

Segundo Gustavo Rosa, o acesso à Fazendo Fleck também está com a passagem inacessível, onde cerca de 30 famílias residem na localidade. O prefeito Pedro Rippel informou que existe uma grande extensão de área rural no município e que mais estradas ficaram muito danificadas. “Pedimos que a comunidade entenda que não vamos medir esforços para atender a todas as localidades. Mas precisamos, inicialmente, desobstruir os locais onde as pessoas estão isoladas. Tivemos um prejuízo imenso. Pontes que foram reconstruídas recentemente e foram levadas pela força da água novamente. Mas, apesar de tudo, não tivemos nenhum óbito ocasionado pela enchente" salienta Rippel.

Foto: Gustavo Madruga da Rosa/Defesa Civil de Rolante