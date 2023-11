RS e mais 16 estados estão sob alerta para chuvas fortes e temporais no final de semana

publicidade

O Rio Grande do Sul e mais 16 estados, além do Distrito Federal, estão sob alerta para chuvas fortes e temporais ao longo do final de semana. O cenário, que se expandirá pelo Brasil, terá episódios de atenção na região Sul, especialmente no sábado.

Conforme a MetSul, a Metade Norte gaúcha deve ser castigada por pancadas intensas e tempestades isoladas. No RS, os acumulados de chuva em 24 horas até o fim da tarde desta sexta-feira somavam 81 mm em Redentora e Vacaria, 72 mm em Erechim, 56 mm em Soledade e 55 mm em Serafina Corrêa.

O RS tem observado uma sequências de dias com instabilidade e estragos. Somente nos últimos três dias, a chuva somou 173 mm em Erechim e 144 mm em Vacaria. Nos últimos sete dias, Porto Alegre teve mais de 150 mm e várias cidades da Metade Norte passaram dos 200 mm.

A chuva e o volume das águas provocam atenção para cheias nos rios da região, como os que cortam os vales (Taquari, Caí e Sinos). A cheia do Uruguai vai aumentar no Norte e pode ser de grandes proporções.

Sudeste e Centro-Oeste também sofrerão com chuvas fortes

Depois de uma forte onda de calor nos últimos dias, o próximo fim de semana terá ocorrência de chuva forte em áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no domingo, o volume de chuva em 24 horas pode passar de 100 milímetros (mm) em algumas áreas.

O calor forte, combinado com o aumento do teor de umidade e ventos fortes vai potencializar a ocorrência de temporais localizados, com rajadas de vento e queda de granizo em São Paulo, no Triângulo Mineiro e na faixa oeste e sul de Minas Gerais, além do Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

