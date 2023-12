RS permanece com instabilidade e clima ameno nesta terça-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul seguirá com instabilidade nesta terça-feira. Apesar de alguns períodos de sol na Metade Sul, a nebulosidade predominará na maior parte do território gaúcho.

Conforme a MetSul, vários pontos da Metade Norte devem ter chuva e garoa no decorrer do dia, mas as precipitações são mal distribuídas. Parte da instabilidade fraca pode avançar para pontos do Centro do estado.

De tarde para a noite, nuvens carregadas começam a ingressar pelo Noroeste. As máximas sobem mais do que nesta segunda-feira, mas ainda serão baixas para esta época do ano.

Mínimas e máximas pelo RS:

Porto Alegre 20ºC / 26°C

Pelotas 17°C / 24°C

São José dos Ausentes 15ºC / 17°C

Vacaria 15ºC / 22°C

Uruguaiana 18°C / 27°C

Bagé 15°C / 23°C