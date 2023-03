RS pode começar a semana com chuva volumosa na Serra e no Litoral Norte, alerta Metsul

publicidade

Após as chuvas fortes registradas no sábado, que atingiram principalmente as regiões do Vale do Caí e do Sinos, a semana inicia com risco de chuva volumosa no Rio Grande do Sul. Conforme a Metsul Meteorologia, um centro de baixa pressão que vai avançar do mar para o continente vai trazer chuva volumosa a excessiva para pontos do Leste e, principalmente, do Nordeste do Estado. Os acumulados devem passar de 100 mm em alguns pontos e em setores entre a Serra e o Litoral Norte, pelo efeito do relevo, os acumulados devem ser ainda mais altos e localmente excessivos.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da Metsul Meteorologia, os volumes de chuva já foram altos no final da semana que passou pela influência desta área de baixa pressão e devem se elevar muito mais neste começo de semana à medida que o sistema se aproxima da costa e chega ao continente. “Diante desse cenário, entre a segunda e a terça-feira tem risco de eventos de chuva forte que poderá gerar acumulados altos de precipitação em alguns momentos. Todos modelos indicam o maior risco de chuva excessiva entre a Serra e o Litoral, o que poderá impactar na bacia do rio do Sinos e outros rios da região”, alerta.

Serra, Litoral Norte, os vales, Porto Alegre e a Região Metropolitana são as zonas de maior risco de chuva volumosa a localmente excessiva, mas não se descarta chuva forte ainda na área da Lagoa dos Patos e no seu entorno. Na Grande Porto Alegre, a temperatura na segunda-feira ficará entre 21°C e 26°C. Na terça-feira entre 21°C e 28°C. “Quarta tem variação de nuvens alternando com momentos de sol e não se afasta chuva passageira ainda, contudo, a tendência é de baixos acumulados na região. A temperatura deve ficar entre 20°C e 30°C”, observa.

Na quinta-feira, o sol aparece entre nuvens novamente, e mais uma vez não se afasta chuva passageira com tempo abafado. “A temperatura deve ficar entre 21°C a 32°C. Na sexta-feira o sol predomina com calor mais intenso, com temperatura entre 21/34°C”, completa. A Serra, em particular municípios mais a Leste da região e perto da costa, e o Litoral Norte são as regiões de maior risco de chuva excessiva, onde os acumulados em alguns pontos devem ficar entre 100 mm e 200 mm. O Nordeste gaúcho deve ter mais chuva neste começo de semana.

De acordo com a Metsul Meteorologia, a instabilidade tende a se intensificar com precipitação mais forte entre segunda e a terça-feira à medida que a baixa pressão se aproxima e chega ao continente. No extremo Nordeste gaúcho, entre os Aparados e a região de Torres a Terra de Areia, alguns pontos podem somar mais de 200 mm. Volumes localmente elevados a excessivos podem atingir também pontos dos vales, da Serra e da Grande Porto Alegre com marcas de 50 mm a 100 mm, e isoladamente superiores entre esta segunda e a terça. A chuva será predominantemente fraca a moderada, mas com momentos de pancadas fortes a torrenciais que podem despejar grandes volumes em curtos intervalos.

