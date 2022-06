RS publica edital de concessão dos parques Caracol e Tainhas

publicidade

O edital para a concessão dos parques estaduais do Caracol e do Tainhas, na Serra Gaúcha, foi publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do Estado. O projeto tem previsão de investimentos de R$ 47,6 milhões nos dois parques, sendo R$ 23,7 milhões investimentos obrigatórios a serem realizados nos seis primeiros anos de contrato. Também são previstas despesas operacionais de R$ 417,3 milhões ao longo dos 30 anos de contrato.

Marcado para 28 de julho, o leilão será realizado na B3 em São Paulo. Será vencedora da licitação a proponente que oferecer a maior outorga, que tem o valor mínimo de R$ 2,7 milhões.

Estruturado pelo Estado com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto, inserido no RS Parcerias, tem como principal foco qualificar a infraestrutura e os serviços oferecidos aos visitantes, fomentar o turismo sustentável e gerar renda e desenvolvimento regional, em equilíbrio com a preservação ambiental.

"Ressaltamos a importância destes serem os primeiros parques a serem concedidos dentro desse processo do RS Parcerias. Um parque tão simbólico como o do Caracol, que por muito tempo teve a condução da parceria entre o Estado e a prefeitura de Canela, agora poderá iniciar uma parceria público privada. O novo gestor poderá trazer, além de investimentos e melhorias para o parque, também um retorno para a própria cidade de Canela, com empregos, impostos, com toda a capacidade de divulgação que uma empresa privada tem", afirmou o secretário extraordinário de Parcerias, Leonardo Busatto.

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, reforçou que os projetos foram construídos baseados na viabilidade da concessão dessas áreas para o turismo ecológico, priorizando o respeito aos planos de manejo de cada unidade e a autonomia do Estado, que vai acompanhar e supervisionar todas as intervenções a serem realizadas nos parques.

O Parque do Caracol deverá ter novas opções de atividades de aventura, como arvorismo e bungee jump. Já, para o Parque Estadual do Tainhas parcialmente inserido nos municípios de São Francisco de Paula, Jaquirana e Cambará do Sul, região dos Campos de Cima da Serra tem características voltadas para a exploração do ecoturismo, estão previstas opções de atividades aquáticas e de hospedagem em camping e glamping.

