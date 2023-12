RS segue com chuva e sensação de abafamento nesta quinta-feira

publicidade

A chuva e a sensação de abafamento, sob massa de ar tropical quente e úmida, seguem no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira.

De acordo com a MetSul, muitas nuvens devem cobrir o Estado, trazendo chuva em grande parte dele. As precipitações no decorrer do dia, no entanto, tendem a se concentrar mais na Metade Norte.

Haverá grande variabilidade de volumes, com chuva forte em pontos isolados e baixos acumulados de precipitação na maioria das cidades.

O ar tropical com alta umidade provocará uma madrugada quente com mínimas altas. Ao longo do dia, o abafamento aumenta. Há chance de aberturas de sol localizadas, mas em poucos pontos do RS.

Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC e a máxima de 28ºC.

Confira as mínimas e as máximas em algumas cidades

Torres 22ºC / 28ºC

Caxias do Sul 19ºC / 24ºC

Erechim 20ºC / 23ºC

Santa Maria 21ºC / 27ºC

Bagé 21ºC / 27ºC

Pelotas 19ºC / 29ºC