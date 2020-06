RS tem ao menos sete novas mortes por Covid-19

publicidade

Ao menos sete novas mortes relacionadas ao novo coronavírus foram confirmadas na manhã desta terça-feira. Uma delas ocorreu em Carazinho, cidade do Alto do Jacuí. Outras duas foram informadas pela assessoria do Hospital Bruno Born e envolvem moradores de Teutônia e Lajeado. E outras duas fatalidades ocorreram em Campo Bom. Porto Alegre e Caxias também registraram óbitos por conta da doença.

A prefeitura de Porto Alegre relatou nesta manhã a 90ª morte relacionada ao novo coronavírus. Trata-se de uma mulher, de 93 anos. Ela estava internada na UTI do Hospital Mãe de Deus desde o dia 25 de junho. A idosa tinha um histórico de hipertensão, diabetes e cardiopatia.

🔴 Confirmado 90⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com #Coronavirus. Ocorrido em 29/6, notificado hoje. Mulher, 93 anos, internada na UTI do Hospital Mãe de Deus em 25/6. Coleta de exame PCR positivo para #COVID19 em 25/6. Historico de hipertensão, diabetes e cardiopatia. pic.twitter.com/2fsa9jK2tt — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) June 30, 2020

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Carazinho, a vítima é um homem, de 71 anos. Ele estava internado há mais de 30 dias no Hospital São Vicente de Paulo. Conforme a nota da secretaria de saúde local, o idoso tinha problemas cardíacos. A testagem positiva para Covid-19 foi confirmada no último domingo.

Bruno Born

Segundo o Hospital Bruno Born, uma das vítimas da Covid-19 que estava hospitalizada no local é um homem, de 70 anos, que morava em Teutônia. Ele estava internado desde o dia 9 de junho e faleceu às 5h15min desta terça. A outra fatalidade foi a de um idoso de 80 anos, de Lajeado, que faleceu na última sexta. A confirmação da doença, no entanto, só ocorreu hoje.

Campo Bom

A cidade de Campo Bom informou que duas pessoas morreram pelo novo coronavírus. Dessa forma, a cidade passa a ter 10 fatalidades, segundo dados divulgados pela prefeitura local. Uma das vítimas é uma mulher, de 90 anos, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Lauro Reus. Ela faleceu na sexta-feira (dia 26) e havia sido testada para coronavírus e o resultado positivo chegou nesta terça-feira. Também hoje, um homem, de 57 anos, com coronavírus, que estava internado na UTI do Lauro Reus veio a óbito. Ambos tinham comorbidades.

Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informou o 17º óbito por coronavírus. Trata-se de um idoso de 81 anos que estava internado na UTI no Hospital Geral desde o 27 de junho e faleceu hoje, dia 30, com pneumonia por Covid-19. O idoso era hipertenso e tinha insuficiência cardíaca com doença renal crônica.

Essas sete mortes ainda não constam no boletim informativo da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em sua última atualização, a SES contabilizou 582 pessoas mortas por conta do novo coronavírus. Mais de 25,6 mil casos foram confirmados desde o começo da pandemia.