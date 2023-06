RS tem quase 20 cidades com temperaturas negativas nesta segunda

publicidade

A MetSul Meteorologia informou no final da manhã desta segunda-feira que 19 cidades do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas no dia de hoje. O destaque ficou com São José dos Ausentes, que teve mínima de -6ºC. Os municípios de Pedras Altas e Pelotas tiveram os termômetros marcando -3,8ºC e -3,3ºC, respectivamente.

Conforme a MetSul Meteorologia, o resfriamento intenso foi resultado do ingresso de uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão, que se instalou na região Sul do Brasil. O fenômeno ocorreu depois da passagem do ciclone da sexta-feira.

Com o tempo aberto, o vento calmo e o ar seco da madrugada desta segunda-feira, esfriou mais que nas madrugadas do fim de semana que tiveram nuvens ainda em parte do Rio Grande do Sul. O resultado foram as mínimas extremamente baixas. Esta é uma época do ano em que tradicionalmente ocorrem episódios de frio mais intenso com mínimas muito baixas e geada em grande número de localidades.

Em regiões onde o frio não foi tão forte, os municípios registraram temperaturas abaixo dos 5ºC. Na Grande Porto Alegre, as menores mínimas foram de 1,0ºC em Viamão, 2,5ºC em Gravataí, 3,2ºC na base aérea de Canoas, 3,4ºC em Nova Santa Rita, 4,8ºC em Campo Bom e 5,8ºC em São Leopoldo.

Já em Porto Alegre, as mínimas desta segunda-feira desceram a 3,6ºC em Belém Novo, na zona Sul da cidade, 5,1ºC na estação de referência climatológica do Jardim Botânico (zona Leste) e 5,9ºC no Aeroporto Salgado Filho (zona Norte).

Com o frio muito intenso desta segunda-feira, geou em alguns bairros de Porto Alegre, na maior parte da região metropolitana e em quase todo o interior gaúcho. A geada nos Campos de Cima da Serra foi muito forte a severa em baixadas com congelamento em baixadas, onde se formaram mantos de gelo sobre os campos e os gramados.

Veja Também

Cidades com temperaturas negativas

São José dos Ausentes: -6,0°C

Pedras Altas: -3,8°C

Pelotas: -3,3°C (52m)

Bom jesus: -3,2°C

Soledade: -2,8°C

São Francisco de Paula: -2,7°C

Cambará do Sul: -2,6°C

Vacaria: -2,6°C

Canela: -1,3°C

Antônio Prado: -1,1°C

Caçapava do Sul: -1,1°C

Coxilha: -1,1°C

Getúlio Vargas: -1,1°C

Espumoso: -0,9°C

Herval: -0,8°C

Pelotas: -0,8°C

Ernestina: -0,5°C

Lagoa Vermelha: -0,4°C

Encruzilhada do Sul: -0,2°C