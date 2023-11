RS tem quase 25 mil pessoas desalojadas em função das cheias

publicidade

Quase 25 mil moradores do Rio Grande do Sul estão fora de suas casas em função dos temporais e das enchentes dos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil, são 24.963 pessoas desalojadas no Estado. Destas, 3.351 estão alojadas em abrigos públicos.

Até o fim da tarde desta terça-feira, 177 municípios gaúchos reportaram ocorrências ou danos à Defesa Civil. Os estragos foram registrados desde a última quinta-feira, 16. Há municípios que relataram mais de um evento adverso em dias diferentes.

A Defesa Civil informa que não recebeu nenhum relato de pessoa desaparecida em função das cheias.

Veja Também