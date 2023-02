RS terá domingo com sol e chuva isolada de verão

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul neste domingo, mas o tempo não vai estar firme. Em condição comum desta época do ano, o calor forma nuvens da tarde para a noite que vão trazer chuva localizada típica de verão, especialmente em pontos mais ao Norte e ao Sul do estado.

Muito localmente, a chuva pode ser forte e com algum risco de temporal passageiro. A manhã começa agradável, mas aquece rapidamente e a tarde será de calor com máximas de 30ºC ou mais em diversas cidades.

Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 22ºC e 33ºC.