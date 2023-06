RS terá domingo de sol e nuvens

publicidade

O domingo no Rio Grande do Sul terá sol, mas o tempo não estará tão aberto quanto nos últimos dias, quando o céu claro predominou. Nuvens são esperadas em todas as regiões até o fim do dia.

Pontos isolados do Oeste e do Sul podem ter até chuva, embora o sol apareça na maior parte do dia com aumento de nebulosidade.

O dia começa ameno a frio, conforme o local, e a tarde mais uma vez deve ser agradável para junho. Bancos de neblina e nevoeiro se repetem entre a madrugada e de manhã.