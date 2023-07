RS terá entre sexta e sábado primeiro de dois fortes períodos de chuva

publicidade

A chuva que já atinge parte do Rio Grande do Sul nesta quinta, avança sexta-feira para outras áreas, acompanhando uma frente fria. Chove em todas as regiões e localmente são esperadas pancadas fortes e até torrenciais. Não são descartados temporais isolados. É o primeiro de dois períodos de muita instabilidade e potencial de estragos.

À medida que um centro de baixa pressão passa a atuar, a chuva vai ganhar muita força a partir do fim da tarde e da noite em faixa entre o Oeste, o Centro do estado, os vales, a Grande Porto Alegre e parte do Litoral Norte. O vento sopra predominantemente fraco a moderado e se intensifica com possíveis rajadas fortes na próxima noite no Nordeste gaúcho.

As mínimas rondam os 12ºC em Bagé e os 11ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 19ºC em Cruz Alta e 20ºC em Torres e Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 15ºC e 18ºC.

O Rio Grande do Sul ingressa em período de intensa instabilidade, o que será rotineiro nos próximos meses sob El Niño, que trará chuva volumosa e temporais. Este período se dará em dois tempos. O primeiro, até sábado. O segundo, semana que vem. Ambos trarão chuva forte e volumosa, mas o segundo é de maior risco porque terá vários fenômenos que geram tempo severo.

Neste primeiro, frente fria avança e área de baixa pressão passa a atuar no Rio Grande do Sul. A baixa pressão dará origem a ciclone, mais longe da costa e menos intenso que o de junho. Como resultado, chove em todas as regiões. O tempo estará mais ventoso no sábado.

Em parte do estado, sobretudo do Centro para o Leste e o Nordeste gaúcho, pode chover de 100 mm a 150 mm em alguns pontos. Alerta-se que o período mais crítico pela instabilidade mais intensa será entre a noite de sexta e a manhã do sábado, quando pode chover muito em Porto Alegre, área metropolitana e nos vales.

O segundo tempo se dará entre segunda e quinta da próxima semana. Primeiro, frente quente chega do Norte na segunda. Após, a frente passa a ser fria e avança sobre ar quente na quarta antes do ingresso de uma forte massa de ar polar que trará marcas gélidas na segunda metade da semana que vem. As duas frentes, primeiro a quente e depois a fria, trarão chuva intensa com volumes maiores que os previstos para o fim de semana. O risco, ademais, será maior para temporais com raios, vento e granizo.