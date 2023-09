RS terá fim de trégua e chuva volta nesta segunda, com riscos de alagamentos

publicidade

Chega ao fim a curta trégua da chuva no Rio Grande do Sul. Após lindo fim de semana de sol, e que teve muito calor com máximas de até 39ºC nos vales, o tempo muda nesta segunda-feira com a chegada de uma frente fria. O tempo se instabiliza com chuva e trovoadas no Oeste e no Sul ainda cedo. Os danos dos temporais de setembro atingiram mais de 350 mil pessoas.

Ao longo do dia, a chuva avança para as demais regiões. Alerta-se para o risco de temporais isolados de vento e granizo assim como chuva forte localizada. Ainda estará muito quente no começo do dia. Na Metade Norte, segue quente o dia inteiro. No Oeste e no Sul, refresca com a precipitação.

As mínimas rondam os 16ºC em São José dos Ausentes, os 15ºC em Pelotas e os 14ºC em Bagé. As máximas, por sua vez, podem chegar a 30ºC em Torres, 31ºC em Santa Cruz do Sul e 32ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 18ºC e 30ºC.

A semana começou com extremos de calor e terá novo episódio de chuva volumosa com temporais frequentes, alerta a MetSul. A instabilidade se dará sob ar quente, favorecendo nuvens carregadas com alta frequência de tempestades, algumas fortes a severas. Com bolha de ar quente no Centro da América do Sul e baixas pressões, a instabilidade ficará retida no estado e recebendo energia do ar tropical que formará temporais.

Haverá a sucessiva formação de áreas de instabilidade com intervalos de melhoria com sol e abafamento. Espera-se chuva em todos os dias desta semana no estado, o que não significa que choverá o tempo todo em todas as cidades na msma hora. Os acumulados só desta semana vão atingir a média histórica de chuva do mês todo em alguns locais. São esperados marcas perto e acima de 100 mm em diversas cidades do Oeste, do Centro e do Sul gaúcho; com 150 mm a 200 m em alguns pontos; com risco de alagamentos e agravamento de cheias de rios.

O Jacuí, por exemplo, segue muito alto e o Guaíba estava ainda em patamar por demais elevado na tarde de domingo, com 2,52 metros no Cais. A cidade de Rio Grande sofria com alagamentos pelo alto nível da lagoa.

Haverá ainda frequentes temporais isolados ao longo da semana com muitos raios, chuva forte, vento forte e granizo. Grande número de cidades gaúchas pode ter queda de granizo nesta semana e em alguns pontos as pedras de gelo podem ser médias a grandes, acumulando no terreno e com risco de danos.