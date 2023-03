RS terá mais um dia de calor nesta segunda-feira

publicidade

Quem aguarda dias amenos, que ficam mais comuns em março, pode perder a esperança nesta semana. Segundo a MetSul, a onda de calor não cede e deve durar até o dia 21 ou 22 deste mês no Rio Grande do Sul. A instabilidade deve atenuar o calor em cidades como do Oeste e do Sul, contudo, na Grande Porto Alegre a temperatura subirá ainda mais na segunda metade da semana.

Nesta segunda-feira, o sol predomina em todo o Estado, embora com nuvens esparsas. O aquecimento traz chuva muito isolada na Metade Norte, sobretudo em cidades mais próximas de Santa Catarina. A tarde torna a ser quente, com as maiores máximas no Oeste, onde atingirão até 37ºC. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 22ºC e 32ºC.

De segunda em diante, pancadas de chuva serão muito frequentes no território gaúcho, em especial da tarde para a noite. O Oeste, o Centro e o Sul do Estado serão as regiões com maior probabilidade e maior frequência destas pancadas nesta semana, apesar de que deve chover de forma localizada em outras partes, conforme a MetSul.

Mínimas e máximas no RS nesta segunda

Torres 22ºC / 30ºC

Caxias do Sul 18ºC / 30ºC

Erechim 19ºC / 29ºC

Santa Maria 22ºC / 33ºC

Uruguaiana 25ºC / 37ºC

Alegrete 23ºC / 34ºC