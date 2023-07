RS terá muita chuva na manhã de sábado, mas ciclone se afasta

publicidade

A frente fria avança pela Metade Norte gaúcha enquanto centro de baixa pressão se desloca do Nordeste do estado para o mar e dá origem a um ciclone, neste sábado sobre o Atlântico. O dia terá muitas nuvens no estado e ainda chove na maioria das regiões.

Instabilidade mais generalizada ocorre na primeira metade do dia, quando pode chover forte a intensamente em setores do Nordeste gaúcho como vales, a parte Sul da Serra, a capital, Grande Porto Alegre e Litoral Norte. Na segunda metade do dia, a instabilidade cede gradualmente e já ocorrem aberturas em diferentes pontos do estado. A temperatura estará amena.

As mínimas rondam os 11ºC em Bagé e os 9ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 21ºC em Uruguaiana e 23ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 14ºC e 19ºC.

O ciclone se formará nas primeiras horas deste sábado, tal como vem se prognosticado desde o começo da semana. Não se trata de sistema profundo e modelos numéricos projetam pressão mínima central ao redor de 1.007 hPa, o que não configura ciclone intenso. Assim como a MetSul vem informando insistentemente, não se espera uma repetição do evento de junho porque as características agora são muito distintas de intensidade e trajetória do sistema.

O maior risco neste ciclone não é vento e sim chuva. Na manhã deste sábado, o centro do ciclone estará a Leste de Torres e do Sul de Santa Catarina, deixando o tempo mais ventoso no Nordeste gaúcho. Na sequência, o campo de vento alcança o litoral catarinense entre Passo de Torres e Florianópolis. No final do sábado, o campo de vento do sistema já será maior e mais intenso, entretanto o ciclone já estará distante da costa para produzir efeitos maiores. Sob este cenário, não haverá vento tão forte quanto em junho. No Litoral Norte gaúcho, em média, as rajadas vão ficar entre 60 km/h e 70 km/h. No Litoral Sul de Santa Catarina até o Sul de Florianópolis, em média de 50 km/h a 70 km/h, mas superiores em alguns pontos.