RS terá muito calor nesta quinta, antes de virada no tempo com chance de temporais

Uma massa de ar muito quente cobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O dia terá muito calor com máximas de 32ºC a 34ºC em pontos da Fronteira Oeste, Noroeste, vales e Grande Porto Alegre.

Ar quente chega com vento do quadrante Norte, que pode soprar moderado com rajadas fortes em algumas cidades. O sol aparece em todas as regiões, acompanhado de nuvens, mas a nebulosidade aumenta no Oeste e no Sul com chuva e trovoadas da tarde para a noite. Instabilidade mais generalizada ocorre na sexta.

As mínimas rondam os 10ºC em Vacaria e os 6ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 30ºC em Uruguaiana e 33ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 14ºC e 32ºC.

A MetSul Meteorologia alerta para um período de forte instabilidade, porém de curta duração, que deve trazer chuva e temporais para o Rio Grande do Sul entre quinta e parte do sábado.

A chuva em diversas cidades pode ter pancadas fortes a localmente torrenciais e deverá ser acompanhada de raios e trovoadas. Já nesta quinta não se pode afastar o risco de temporais isolados no Oeste e no Sul gaúcho, sobretudo à noite, mas a possibilidade maior de tempestades localizadas será nesta sexta no avanço da frente fria. Há possibilidade de queda de granizo e há o risco de vendavais isolados.