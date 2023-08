RS terá predomínio de sol e tarde de forte calor nesta quarta-feira

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Deve haver amplos períodos de céu claro na Metade Norte. No Oeste e no Sul, o sol aparece acompanhado de nuvens. Massa de ar quente cobre o estado e traz um dia de calor para esta época do ano.

O amanhecer é ainda frio em algumas áreas pelo tempo aberto, especialmente em baixadas da Serra Gaúcha e dos Aparados, que podem ter neblina e nevoeiro. Já a tarde será quente para esta época do ano, com calor em diversas cidades. Máximas acima de 30ºC são previstas para locais do Oeste, do Noroeste, do Centro gaúcho, vales e a Grande Porto Alegre.

As mínimas rondam os 11ºC em Santa Cruz do Sul, 8ºC em Vacaria e 3ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 30ºC em Uruguaiana e 31ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 11ºC e 29ºC.

O Rio Grande do Sul ainda amanheceu com frio na terça-feira, com mínimas de 0,2ºC em São José dos Ausentes e 5,6ºC no extremo Sul de Porto Alegre. Como previsto, massa de ar quente rapidamente começou a invadir o estado a partir do Nordeste da Argentina com o afastamento do ar frio para o oceano. A tarde registrou calor. As máximas foram de 30,5ºC em Colinas, 30,1ºC em Teutônia. Em Porto Alegre, as máximas ficaram entre 26ºC e 27ºC.

A MetSul antecipa que ar ainda mais quente toma conta do estado na terça, o que favorecerá uma maior elevação da temperatura. Máximas perto ou acima de 30ºC são esperadas em um grande número de cidades gaúchas com marcas nos termômetros à tarde até 10ºC acima do normal para esta época do anos.

Na quinta, o calor ganha ainda mais força. Horas antes da chegada de frente fria, o aporte de ar quente no Rio Grande do Sul vai aumentar e elevar ainda mais a temperatura. A tarde terá máximas de verão com valores até 12ºC a 15ºC acima da climatologia desta época do ano em algumas cidades.