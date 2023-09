RS terá primavera chuvosa, quente e com enchentes, diz MetSul

publicidade

A primavera começa neste sábado, e a MetSul Meteorologia aponta que a tendência para a estação deste ano deste ano é de chuva acima a muito acima da média na maior parte do Sul do Brasil por conta da influência do fenômeno El Niño. Espera-se uma repetição do padrão observado em anos como de 1997, 2009 e 2015 com grandes excessos de chuva, em particular no Rio Grande do Sul, em que alguns meses podem terminar com até o dobro ou triplo da precipitação média histórica mensal.

O Rio Grande do Sul é o estado que mais preocupa. Isso porque o mês de setembro terminará com volumes extraordinariamente altos no estado e com os níveis dos rios acima a muito acima dos seus níveis normais. A tendência de uma primavera mais chuvosa e com excessos de precipitação agrava demasiadamente os riscos hidrológicos, assim que novas enchentes devem ser esperadas e com risco de serem de grandes proporções.

O Oeste gaúcho, até agora poupado de grandes cheias no Rio Uruguai, será região do estado em que o risco de enchentes aumentará muito ao longo desta primavera. Na segunda metade da estação, a chuva passa a ocorrer também pela combinação de calor e umidade, a famosa chuva de verão, especialmente de novembro em diante, o que não ocorre na maior parte do ano em que as precipitações são dependentes de sistemas de grande escala como frentes fria, frentes quentes e áreas de baixa pressão.

A alta frequência de chuva dificulta a ocorrência de ondas de calor de mais longa duração no Sul do Brasil, mas, por outro lado, a maior umidade tornará os dias mais abafados e com noites mais quentes. Em novembro e dezembro cresce o risco de episódios de calor muito intenso a extremo de calor que podem vir a caracterizar ondas de calor no Sul.

Risco de ciclones

A estação ainda tem risco de ciclones extratropicais no Atlântico Sul e que, em alguns casos, podem ser intensos e provocar muito vento e forte ressaca do mar na costa gaúcha. Com El Niño, contudo, o risco destes ciclones é maior no inverno e menor na primavera, uma vez que o predomínio de ar mais quente nas latitudes médias resultará em menor contraste com massas de ar frio (baroclinia), o mecanismo que forma os ciclones.

No início da primavera, os dias terão aproximadamente a mesma duração das noites, e no Hemisfério Sul, os dias vão ficando cada vez maiores e as noites cada vez menores, até o dia com maior presença do Sol no ano, que ocorre no início do verão, que em 2023 será em 22 de dezembro à 0h27min (horário de Brasília).

