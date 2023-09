RS terá sábado de chuva com muita nebulosidade e algum abafamento

publicidade

O fim de semana será de muita chuva em grande número de cidades do Rio Grande do Sul. Abundante nebulosidade cobre o estado neste sábado, embora em parte ocorram aberturas de sol com abafamento, como em pontos do Oeste.

A atmosfera quente, úmida e muito instável favorece nuvens carregadas isoladas com chuva localmente forte a intensa que pode vir com temporais bastante localizados de vento e granizo. Com a instabilidade, a temperatura não varia muito e algumas localidades terão abafamento. O vento sopra por vezes moderado com ocasionais rajadas.

As mínimas rondam os 14ºC em Passo Fundo, 13ºC em Caxias do Sul e 12ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, devem chegar aos 24ºC em Alegrete e 26ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 17ºC e 22ºC.

A MetSul adverte para volumes excepcionalmente altos de chuva no Sul do Brasil nestes primeiros dez dias de setembro. O cenário de precipitação não tem precedentes nos últimos anos, marcados pelo fenômeno La Niña que reduziu a chuva durante a primavera. Volumes como está a se prever encontram paralelo no período 2015-2015, quando do Super El Niño.

O que os modelos numéricos indicam para os próximos dias excede e muito a chuva média de todo o mês em diversas localidades. Os acumulados são tão extremos que chegam a ser equivalentes a duas ou três vezes a média histórica de chuva do mês inteiro em diversas localidades.

Alerta-se, assim, para alagamentos e inundações em áreas urbanas e rurais. Haverá cheias de vários rios com enchentes. Será muito alto o risco de deslizamentos de terra e de queda de barreiras. Devem ser esperados bloqueios parciais ou totais de rodovias.

Algumas estradas, particularmente rurais, devem se tornar intransitáveis com prováveis trechos e pontilhões cobertos por água. Com a perspectiva de forte correnteza, trechos alagados devem se terminantemente evitados sob perigo de acidentes fatais.