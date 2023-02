RS terá sol e chuva isolada nesta terça-feira

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul acompanhado de nuvens nesta terça-feira. A nebulosidade aumenta em pontos do Estado da tarde para a noite, com a formação de áreas de instabilidade geradas pelo calor e com a umidade, trazendo chuva localizada.

As pancadas atingem diferentes locais do Estado, especialmente a Metade Norte. A maioria das cidades gaúchas, entretanto, deve passar o dia sem registro de precipitação. O começo da manhã será agradável, mas a tarde será de calor, que volta a ser mais intenso no Oeste por conta de uma onda de calor na Argentina. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 20ºC e 32ºC.

A MetSul Meteorologia antecipa que este cenário de sol, calor e chuva isolada de verão vai persistir durante toda a semana no território gaúcho. Se espera, até sábado, tempo mais aberto de manhã, com aumento de nuvens e chuva localizada da tarde para a noite.

Mínimas e máximas no RS:

Caxias do Sul 16°C / 30°C

Capão 20°C / 29°C

Santa Cruz do Sul 20°C / 34°C

Santa Maria 21°C / 34°C

Vacaria 13°C / 27°C

Passo Fundo 18°C / 29°C