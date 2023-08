RS terá terça-feira quente e muito instável, com chances de temporais

publicidade

O sol aparece com nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. No decorrer do dia, com a atmosfera extremamente instável sob ar muito quente, qualquer nuvem pode rapidamente crescer e dar origem a células de instabilidade com chuva e raios.

Há risco de supercélulas isoladas de tempestade com temporal de vento e granizo. O vento sopra do quadrante Norte moderado a forte. Faz muito calor, especialmente no Oeste e no Noroeste do estado.

As mínimas podem ser frias em alguns pontos da Serra, com 12ºC em Vacaria e 9ºC em São José dos Ausentes. As máximas podem chegar a 30ºC em Alegrete, 31ºC em Uruguaiana e 32ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 14ºC e 29ºC.

A pressão vai despencar no RS e seguirá baixa na quarta-feira, com 995 hPa a 998 hPa. Quanto menor a pressão, maior o risco de temporais. Valores inferiores a 1.000 hPa são considerados críticos para tempestades.

Não bastasse pressão atipicamente baixa, a atmosfera estará muito aquecida, outra variável que agrava o risco de temporais. O Centro, o Sul e Leste gaúcho serão as regiões mais afetadas com chance de chuva forte, muitos raios, fortes trovoadas e granizo.

Considerando a atmosfera muito aquecida e a pressão baixíssima, o perigo de granizo é bastante elevado e o fenômeno pode ser registrado em várias cidades. No geral, o granizo será miúdo, mas, dadas as condições atmosféricas, em alguns pontos não se afasta granizo médio a grande com danos.