RS volta a ter amanhecer frio, mas terça aquece rápido, com máximas perto dos 30ºC

publicidade

O sol predomina outra vez no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O estado ainda está sob a influência de uma área de alta pressão que garante o tempo firme. São esperadas nuvens, predominantemente altas, em diversas regiões.

O tempo aberto com perfil seco da atmosfera favorece outro amanhecer frio, embora com mínimas mais altas que nos últimos dias. Aquece muito rapidamente de manhã e a maioria das localidades gaúchas terá uma tarde agradável, mas já um pouco quente em pontos do Noroeste e dos vales. O amanhecer deve ter bancos localizados de nevoeiro e neblina.

As mínimas rondam 6ºC em Pelotas, 5ºC em Vacaria e 1ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 27ºC em Santa Cruz e 29ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 8ºC e 26ºC.

A massa de ar seco e frio associada a um centro de alta pressão sobre a costa do Sul do Brasil foi responsável por mais uma madrugada gelada na segunda-feira, com formação de geada e registro de temperaturas negativas. O RS anotou na madrugada marcas abaixo de zero com -1,9ºC em São José dos Ausentes e -1,3ºC em Soledade. Na Grande Porto Alegre, pelo segundo dia seguido, a madrugada foi muito fria com 2,4ºC em Viamão, e 2,7ºC no Lami, em Porto Alegre.

O ar frio começa a se afastar para o oceano e gradualmente ar mais quente começa a ingressar pelo Nordeste da Argentina, elevando a temperatura. Com ar mais quente ingressando em altitude, as diferenças de microclimas se acentuam e o frio mais intenso se concentrará em baixadas. Porto Alegre deve amanhecer com 8ºC a 9ºC, mas no Sul da cidade pode fazer até 5ºC. Nas baixadas dos Aparados, mínimas de 0ºC a 2ºC, novamente com geada.