Rua 25 de Março: rixa entre comerciantes libaneses e iraquianos causa briga generalizada

Uma briga generalizada, causada por um desacordo comercial entre famílias iraquianas e libanesas, deixou uma pessoa ferida na rua Barão de Duprat, na região da rua 25 de março, no centro histórico de São Paulo, na tarde desta segunda-feira.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para lidar com um chamado para um tumulto no meio da rua por volta do meio-dia, quando a via estava lotada. A polícia encontrou uma vítima com ferimentos na cabeça, que alegou ter sido atingida por uma garrafa durante a confusão.

De acordo com a corporação, ao chegarem no local, os policiais conseguiram conter os ânimos e dispersar a multidão. Segundo o delegado Eduardo Brotero, tudo começou no sábado, quando uma das famílias foi cobrar a outra a respeito de desavenças comerciais. A discussão terminou em confronto, em que um dos envolvidos foi ferido no local da discussão.

A confusão, contudo, não terminou no sábado, pois os comerciantes voltaram a cobrar a dívida na tarde desta segunda, só que dessa vez em maior número, conforme alegou o denunciante.

Um comerciante da galeria Pajé alegou que alguns envolvidos na confusão também portavam armas de fogo e que foram feitos disparos. A informação não foi confirmada pelos policiais.

Em imagens a que a Record TV teve acesso, é possível observar o confronto generalizado entre os comerciantes na rua. Eles deram socos, pontapés e empurrões. Em um dos vídeos, nota-se a presença de quatro seguranças da galeria armados, com um deles chegando, inclusive, a efetuar disparos para o alto durante a confusão.

A Polícia Civil está investigando se o tumulto foi premeditado, como forma de vingança, por parte de uma das famílias. A briga, segundo o delegado, também envolveu o uso de objetos como facas e garrafas.

Até o momento, ninguém foi detido. O caso está em andamento no 1° Distrito Policial da Sé, onde testemunhas foram ao local para ser ouvidas sobre a briga.