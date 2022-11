Rua em Dois Irmãos ficará interditada para trânsito de veículos até 6 de janeiro

publicidade

A Travessa Agostinho Lipinski, na cidade de Dois Irmãos, no Vale do Sinos, está temporariamente interditada desde essa segunda-feira para instalação da Praça de Alimentação e decoração da 27º edição do Natal dos Anjos, que inicia no dia 18 de novembro. De acordo com a prefeitura da cidade, o trecho ficará interrompido para trânsito de veículos até 6 de janeiro, quando encerra a programação do evento natalino.

O calendário do 27º Natal dos Anjos contará com 49 dias de atrações gratuitas em três locais: no Largo Felipe Sobrinho, na Praça do Imigrante e no Parque Romeo Benício. A Árvore-Símbolo do Natal Gaúcho, com 35 metros de altura, já foi montada no Centro de Dois Irmãos.

Veja Também

“Nossa festa é cheia de simbolismos de paz, alegria e confraternização. Por isso estendemos tapete vermelho nas ruas da cidade para recepcionar bem os moradores e visitantes. Queremos receber todos bem. Também existe o lado econômico e de desenvolvimento, porque a cidade participa com seus serviços e produtos e o resultado é a celebração coletiva”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Maicá.