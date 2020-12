Ruas passam por obras em Novo Hamburgo

publicidade

Um total de trinta e duas ruas estão recebendo obras, na cidade de Novo Hamburgo. Os trabalhos envolvem drenagem, pavimentação, recapeamento, extensão e até construção de ciclofaixas. Na Rua China, por exemplo, foram 40 anos com problemas de muita poeira ou alagamentos a cada chuva e agora, a via recebe obras, com um projeto que também incluiu a drenagem da Rua 24 de Maio.

Já na Avenida Victor Hugo Kunz, que serve como trajeto alternativa para a cidade de Campo Bom, recebe novo recapeamento e uma ciclofaixa entre a rua Bartolomeu de Gusmão e a Avenida Nicolau Becker, no bairro Hamburgo Velho. Bloqueios parciais no trânsito são necessários para a execução dos serviços, que devem se estender até o início do próximo ano.

O projeto inclui também uma nova sinalização para possibilitar a segurança na ciclofaixa e maior fluxo para os veículos. Ainda passam por melhorias as ruas: Ícaro, entre as ruas Paganini e Oscar Horn, Joaquim de Oliveira, entre as ruas Nobel e Oscar Horn, e a Avenida Alcântara, todas no bairro Canudos. Além de vias de distintos bairros como a São José, Santo Afonso, Rondônia, Rio Branco, Centro, Boa Vista, Hamburgo Velho, Vila Nova.

