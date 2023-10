Sábado será de sol e temperaturas agradáveis no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul terá um sábado de sol e calor em todas as regiões, um verdadeiro dia de verão em plena primavera. O céu aberto predomina em parte do RS. Alguns pontos poderão observar nebulosidade escassa.

Conforme a MetSul, o tempo aberto garante resfriamento noturno e o dia começa com marcas amenas na maioria das localidades gaúchas, mas aquece rapidamente de manhã e à tarde será agradável e quente.

O calor se fará sentir mais na Fronteira Oeste e no Noroeste. O vento do quadrante Leste prossegue com rajadas da tarde para a noite.

Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC e a máxima de 25ºC. O dia será de sol.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades

Torres 16ºC / 25ºC

Caxias do Sul 13ºC / 27ºC

Erechim 15ºC / 28ºC

Santa Maria 14ºC / 28ºC

Uruguaiana 18ºC / 32ºC

Pelotas 13ºC / 25ºC