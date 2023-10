Sábado Solidário reúne alimentos não-perecíveis para doação a famílias gaúchas

publicidade

A Rede de Bancos de Alimentos promove, neste sábado, mais uma edição do Sábado Solidário, em mais de cem supermercados em 24 municípios gaúchos, entre eles Porto Alegre. Um dos direcionamentos das doações tem foco na tragédia climática do Vale do Taquari, onde, segundo os organizadores, milhares de pessoas e diversas entidades sociais de auxílio aos afetados ainda requerem apoio.

A ação tem apoio da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e em Porto Alegre, do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs). Em frente a um supermercado no bairro Cidade Baixa, na Capital, recebiam as doações os diretores voluntários do Banco de Alimentos de Porto Alegre Marcelo e Patrícia Sanabio. Segundo Marcelo, está edição do evento esperava receber 25 toneladas de itens.

“Apesar de o dia estar um pouco chuvoso, temos uma boa expectativa deste recebimento, até em função da necessidade que há no estado. No entanto, independentemente da situação das chuvas, estamos apoiando as instituições e a população do Rio Grande do Sul, que está precisando muito neste momento”, salientou ele, acrescentando que todos os alimentos não-perecíveis são bem-vindos, não apenas no Sábado Solidário, mas em todos os momentos.

O casal de turistas Isabella Pacheco e Frederico Guerreiro, ambos psicólogos de Catalão (GO), estiveram de passagem por Porto Alegre e aproveitaram para doar. Eles disseram que não conheciam o programa. “Acredito que ações como esta reforçam como é importante sermos solidários. Achei esta uma excelente iniciativa”, disse Isabella. O site www.doealimentos.com.br traz informações sobre como ajudar a causa.

Onde ajudar

Porto Alegre

Asun Plínio - Av. Plinio Brasil Milano, 1609 - Higienópolis

Asun República - Rua República, 500 - Cidade Baixa

Asun Santana - Rua Jacinto Osório, 126 – Santana

Asun Azenha – Av. Bento Gonçalves, 68 - Azenha

Nacional - Rua Gomes de Freitas, 73 - Jardim Itu-Sabará

Nacional - Rua Vicente da Fontoura, 1135 - Santana

Nacional - Av. José de Alencar, 998 – Menino Deus

Nacional - Av. Teresópolis, 2893 - Teresópolis

Nacional - Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 789 - Cidade Baixa

Nacional Shopping Praia de Belas – Praia de Belas

No interior, há pontos de coleta em supermercados dos municípios de Alvorada, Bagé, Cachoeirinha, Camaquã, Campo Bom, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Encruzilhada do Sul, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Portão, Rio Grande, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Tramandaí, Uruguaiana e Viamão.