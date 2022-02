Sábado tem Gre-Nal da adoção em Sapucaia do Sul

publicidade

Sábado tem Gre-Nal no Beira-Rio, mas em Sapucaia do Sul haverá o clássico em prol da causa animal. A feira do Gre-Nal da Adoção é uma parceria entre a Prefeitura de Sapucaia do Sul, através da Secretaria do Meio Ambiente, Bem Estar Animal e os Consulados de Grêmio e Inter do município. Animais identificados com os times do Grêmio e do Inter buscarão um novo lar.

A feira de adoção de animais acontecerá em frente à prefeitura, das 9h ao meio-dia. O contato pode ser feito pelos telefones (51) 3452-6610 ou pelo whats (51) 99271-3104 ou (51) 99476-2019. O prédio da Prefeitura de Sapucaia fica na avenida Leônidas de Souza, 1289, bairro Santa Catarina.

