São Borja inicia busca ativa de vacinação em empresas e instituições

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Borja estruturou parceria com empresas e entidades visando a promoção da busca ativa entre pessoas que estão com a imunização incompleta contra a Covid-19 e a Influenza (gripe), tanto por atraso em relação à data da segunda dose da vacina, quanto da dose de reforço (terceira dose). A Universidade Federal do Pampa, campi São Borja (Unipampa), será a primeira a receber ação da SMS.

A atividade será realizada pela SMS na próxima quarta-feira, nas dependências do campus I, da Unipampa, das 8h às 10h e das 13h30min às 15h, e pelo turno da noite, das 18h30min às 20h. Para vacinar-se é necessário ter em mãos RG, CPF e Carteira de Vacinação. Os pacientes que possuem doenças crônicas devem apresentar solicitação do médico para a realização da vacina da gripe. Já para os casos de pacientes diabéticos é possível realizar a vacinação com a receita médica.

A aplicação da vacina da gripe ocorrerá para pessoas com deficiências ou comorbidades, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes, indígenas, professor, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, forças armadas, membros da segurança e salvamento e trabalhadores do sistema prisional e do Centro Unificado de Fronteira (CUF). Já a vacina para Covid-19, segunda e terceira dose, serão aplicadas em pacientes com quatro meses completos desde a última dose.

O prefeito Eduardo Bonotto destaca que, posteriormente, outras empresas e instituições, com grande fluxo de pessoas, também receberão a ação da secretaria, que tem como objetivo por meio da busca ativa incentivar a imunização dessas enfermidades, além de aumentar os índices de vacinação no município, proporcionando maior segurança e saúde à comunidade. A secretária da SMS, Sabrina Loureiro, explica que a busca ativa é uma forma de contemplar, oportunizando que os pacientes que por algum motivo não conseguiram realizar sua dose da vacina no seu posto, tenham agora essa oportunidade de imunização garantida, visto que os horários são flexíveis, abrangendo todos os públicos.

