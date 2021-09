São Borja planta árvores e pede apoio da comunidade na conservação das espécies

publicidade

Está sendo desenvolvida em São Borja a operação de plantio de árvores na área urbana da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito. Nesta etapa inicial do trabalho, serão abrangidos alguns dos principais corredores de circulação no sentido Norte-Sul e Leste-Oeste. “A operação é bastante oportuna, pois repõe o déficit de áreas verdes e garante maior proteção ambiental e qualidade de vida”, enfatiza o prefeito Eduardo Bonotto.

A partir do Cais do Porto até o extremo Sul da cidade, estão sendo abrangidas as ruas Francisco Miranda, Júlio Tróis e General Marques. Já a partir do Parque de Exposições Serafim Dornelles Vargas, a nova arborização atingirá todas as vias até alcançar o condomínio Maria Cristina, na região Oeste. O secretário do Meio Ambiente, Eugênio Dutra, apela à comunidade para que também dê sua parcela de colaboração. “É um trabalho a várias mãos e os benefícios serão para todos nós são-borjenses e aos que nos visitarem”, ressalta. O pedido do secretário é no sentido de que as pessoas ajudem a regar e proteger as árvores da depredação. Dutra observa que o Conselho Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente é também parceiro da iniciativa.

No total, nesta etapa inicial, 250 mudas de árvores estão sendo plantadas. Foram escolhidas espécies que melhor se adaptem a cada local e com o cuidado de que não danifiquem as calçadas. Antes da operação de plantio em andamento, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou levantamento técnico e conversou com os moradores das áreas alcançadas. Foi solicitada autorização para intervenção nas calçadas, com o compromisso de que a prefeitura fará os consertos necessários.

