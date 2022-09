São Borja realiza Dia D de Valorização da Vida nesta sexta-feira

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de São Borja está promovendo uma série de eventos alusivos à campanha Setembro Amarelo com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção do suicídio. Nesta sexta-feira, acontece o Dia D de Valorização da Vida, na Praça XV de Novembro, nos turnos da manhã, até ao meio-dia, e à tarde, das13h às 16h, com diversas atividades ministradas pela equipe multiprofissional da SMS e do Hospital Ivan Goulart (HIG), visando a prevenção do suicídio em adultos, adolescentes e crianças.

Em São Borja, a campanha Setembro Amarelo acontece no conjunto das Estratégias de Saúde da Família (ESFs). Nas redes sociais da prefeitura acontece a promoção de postagens informativas e a divulgação dos eventos de todo o mês de setembro. O tema da campanha de 2022 é “A vida é a melhor escolha!”.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, os registros de suicídio se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Praticamente 100% dos casos de suicídio se relacionam às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. A maioria dos casos poderia ter sido evitada se os pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. “Os âmbitos da saúde estão preparados para acolher quem precisa, por isso as pessoas não precisam ter medo de pedir ajuda, participem do Dia D, a vida é a melhor escolha!”, destaca o prefeito Eduardo Bonotto.

