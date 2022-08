São Borja realiza festejo alusivo ao Dia de Campo da Capital Gaúcha do Fandango

publicidade

Neste final de semana, será realizado no Parque Esportivo General Vargas (Parcão), em São Borja, o festejo alusivo ao Dia de Campo da Capital Gaúcha do Fandango. O evento inicia neste sábado, às 18h, com o 1º Festival de Música Fandangueira, contando com o espetáculo de luzes e abertura oficial. Às 21h, acontecerá o show musical com Jorge Guedes e Família. Na sequência, às 21h30min, acontecerá o encerramento do primeiro dia da atividade, com a divulgação dos resultados e premiação do festival.

No domingo, o evento inicia às 9h com a saída da Cavalgada do Dia de Campo da Praça da Estação Férrea, chegando por volta das 9h15min no Parcão, onde os cavalarianos receberão a bandeira do município. Logo após, terá início o Concurso dos Casais Fandangueiros. Às 13h30min ocorre o Concurso de Trova. Para as 14h está prevista a avaliação dos Bolichos das Entidades Tradicionalistas. A Prova do Fandango, com a contagem dos casais das entidades, será por volta das 17h30min. Na sequência, às 18h30min a animação do evento será com o Grupo Pankada de Vaneira. O encerramento dos festejos está previsto para às 20h com a divulgação de resultados e prêmio.

Veja Também