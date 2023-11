São Borja recebe 1º Fórum de Logística Unificada do Mercosul

publicidade

A cidade São Borja irá receber entre os dias 28 e 30 de novembro o Mercolog 2023, o 1° Fórum de Logística Unificada do Mercosul. O evento, que busca conectar empresas, órgãos públicos e profissionais do setor, acontece no Parque de Exposições. O fórum tem duração de três dias, é gratuito e as inscrições podem ser feitas através do site www.mercolog.log.br.

Ao longo do Mercolog 2023, serão debatidos temas como: Impacto da reforma tributária no comércio exterior; Novo Processo de Importação e Aduana Moderna, Desafios e Oportunidades no Transporte Rodoviário Internacional, Experiência do Importador de Perecível com o Benefício AEO, Implementação da Zona de Processamento de Exportação - ZPE em São Borja-RS e o lançamento de um projeto comercial para divulgar o Hub Logístico da cidade, onde irá ampliar significativamente a capacidade de intercâmbio comercial internacional.

São Borja representa um importante elo com o Mercosul, através do CUF – Centro Unificado de Fronteira, entre Santo Tomé (ARG) e São Borja (BR). O CUF é uma das principais rotas utilizada pela indústria no fluxo de intercâmbio comercial entre Brasil, Argentina, Chile e Peru, um modelo de aduana integrada que agiliza o processo de liberação das cargas.

Com um altíssimo número de passagens diárias (em torno de 500 caminhões por dia), o CUF se tornou referência para algumas cadeias produtivas, tais como: Cadeia Automotiva (Ford, GM, Renault, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Fiat) Cadeia do Frio (Salmão e Pescados), Cadeia das Frutas e Verduras (Pera, Maçã, Cebola, Alho) e Cadeia de Implementos Agrícolas (AGCO, John Deere, Massey).

O evento é organizado pela Plus Produtora e conta com o patrocínio da SVD Transportes, Pontanegra Logística, Luft & Pereira Transportes, Grupo Brenex e apoio da Prefeitura Municipal de São Borja, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais - ABTI e Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul - SDAERGS.