São Borja recebe novos profissionais do Mais Médicos para atendimento em ESFs

Desde a última segunda-feira, a Secretaria Municipal da Saúde de São Borja passou a contar com os serviços de quatro novos médicos. Os profissionais fazem parte do programa Mais Médicos, do Governo Federal, e chegaram a cidade para atuar nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs). Agora, das 14 ESFs, 13 contam com médico titular tendo jornada de 40 horas semanais.

Os contratos são por um ano, e podem ser prorrogados por mais um. O Ministério da Saúde também elaborou para implementação em todo o país, um novo programa, o Médicos pelo Brasil, com alterações nas regras. Entretanto, devido às alterações provocadas pela pandemia do coronavírus, a opção foi por ainda continuar com o sistema antigo, a fim de agilizar os processos de admissão.

A Secretaria Municipal da Saúde tem em funcionamento as 14 ESFs, além de três Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo uma no condomínio Maria Cristina, outra na localidade de Nhu Porã e uma unidade móvel que atende o interior do município com assistência médico-odontológica e de enfermagem às comunidades. O município de São Borja ainda não registrou casos confirmados de Covid-19.