São Borja terá novo presídio com investimento de R$ 52 milhões

A Secretaria de Justiça e Sistema Penal e Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul está autorizada a receber, por doação, uma área de terras sem benfeitorias, visando à construção de um novo presídio regional em São Borja. A área está situada no 1º distrito do município, lugar denominado “Rincão da Conceição.” Trata-se de um imóvel com dez hectares.

O imóvel é ligado a uma área municipal, de um proprietário privado e fica às margens da BR 287. A doação está formalizada na lei 5.831, assinada pelo prefeito em exercício Roque Feltrin, após aprovação de projeto pela Câmara de Vereadores. A área doada não poderá ser usada para outras finalidades.

O Governo Estadual alega a necessidade de deslocar a sua atual penitenciária, localizada em território urbano, na rua Sarandi. O investimento previsto é de R$ 52 milhões.