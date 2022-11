São Borja terá ponto facultativo na segunda para servidores

publicidade

O decreto 19.696, assinado na quinta-feira, estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais de São Borja na segunda-feira, 14 de novembro, véspera do feriado da Proclamação da República. O decreto, assinado pelo prefeito Eduardo Bonotto, ressalta, contudo, que todos os serviços essenciais devem ser assegurados à população na segunda-feira. No fim de semana e no feriado de terça serão mantidas as atividades de rotina.

De acordo com as diretrizes definidas, na segunda-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pode oferecer os atendimentos habituais. Isso inclui o setor administrativo, ESFs, Central de Vacinas, SAE, Farmácia Popular, CASA, PAM, NASF e MAC. Nos demais dias do período, o PAM (Pronto Atendimento Médico) deve atender normalmente, das 18h às 22h, como ocorre todos os dias. Para urgências e emergências também pode ser procurado o Pronto Atendimento do Hospital Ivan Goulart. Também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SMDS) pode manter o atendimento normal na segunda-feira. A secretaria engloba os CRAS, o CREAS, a Casa de Acolhida, o serviço de gestão do Auxílio Brasil, o Albergue Municipal e também a gestão da secretaria.

Já na terça-feira (15), o Albergue Municipal tem de funcionar normalmente, oferecendo banho, janta e café da manhã a pessoas que não tenham onde permanecer. O serviço funciona na rua Sarandi, 320, bairro Itacherê. Assim como o albergue não pode interromper atendimento em todo o período, também a Casa de Acolhida precisa assistir as crianças e adolescentes internos em caráter permanente.

O mesmo decreto estabelece que na segunda-feira possam ser mantidos os serviços de rotina da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito (SMIESUST). Assim, devem funcionar os serviços de recolhimento de lixo, estacionamento rotativo e fiscalização dos agentes de trânsito.