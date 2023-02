São Leopoldo apresenta Plano Emergencial de Obras de Drenagem para evitar alagamentos

publicidade

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, anunciou nesta semana um Plano Emergencial de Obras de Drenagem para amenizar as situações de alagamentos na cidade e qualificar o atual sistema. As ações terão um investimento de R$ 4,5 milhões para o primeiro semestre deste ano. As soluções para os problemas estruturantes da macrodrenagem estão sendo analisadas e, segundo Vanazzi os projetos foram elaborados a partir dos diagnósticos feitos pela Prefeitura em parceria com o Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae).

“Hoje temos pontos específicos de alagamentos, mas não mais bairros inteiros debaixo d’água como era antes. Um dos problemas recentes foi o Dnit ter trancado uma galeria que atravessava a BR-116, que prejudicou o escoamento do Centro da cidade. Estamos com a licitação pronta para uma nova, assim como na Praça dos Brinquedos”, citou.

Uma das iniciativas, conforme o estudo, envolve a conclusão da terceira fase da galeria de drenagem no Jardim Viaduto. Serão R$ 2 milhões de investimento para a construção de uma passagem entre as ruas Niterói, Sergipe e Iguassu. Para a construção de uma nova rede de drenagem entre as ruas Presidente Roosevelt e São Paulo, no Centro, serão investidos R$ 800 mil. Serão 220 metros de canalização com tubos de 1,5 metro.

A Prefeitura investirá R$ 200 mil em uma obra de macrodrenagem na rua São Carlos, no bairro Boa Vista e mais R$ 50 mil para limpeza, manutenção e conservação da rede pluvial em um trecho da avenida John Kennedy, bairro Morro do Espelho. Mais R$ 300 mil para o mesmo serviço na galeria do canal entre a avenida João Correa (foto), rua Frederico Wolfenbuttel e avenida Mauá. Para obras de limpeza e manutenção preventiva das valas de drenagem dos canais dos diques e da Região Nordeste serão investidos R$ 700 mil.

“Isso é dinheiro que se enterra, que não se vê, mas certamente investimos mais de R$ 100 milhões de galerias em São Leopoldo, que precisam de manutenção. Somente na Avenida João Corrêa (foto!) foram aplicados R$ 34 milhões na canalização”, recordou Vanazzi.

O secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor apresentou o diagnóstico, resgatou os investimentos de 2022 e anunciou as ações. “Hoje estamos apresentando esse resultado do diagnóstico realizado desde as últimas chuvas, com seis frentes de ações que já iniciam imediatamente, solucionado esses problemas já de imediato” destacou. O diretor geral do Semae, Geison Freitas, disse que as obras elencadas são fundamentais para acabar com os alagamentos.