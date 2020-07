São Leopoldo confirma 36ª morte por Covid-19

publicidade

São Leopoldo comunicou, na tarde desta quarta-feira, a 36ª morte por Covid-19 no município desde o início da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, trata-se de uma mulher de 92 anos, moradora do bairro Santos Dumont, que faleceu na manhã de hoje no Hospital Centenário.

A vítima estava internada na Área Covid do hospital desde o dia 28 de junho. Ela tinha histórico de hipertensão e alzheimer.

De acordo com o boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nessa terça-feira, o Rio Grande do Sul já soma 1.060 mortes em decorrência da Covid-19. O 36º óbito de São Leopoldo ainda não foi contabilizado pela pasta, que ainda registra 33 vítimas no município.