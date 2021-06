São Leopoldo desenvolve projeto piloto para atendimento de crianças e adolescentes

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) de São Leopoldo está desenvolvendo um projeto-piloto junto às Diretorias de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial em parceria com a Organização da Sociedade Civil, Centro Medianeira, para o atendimento coletivo de crianças e adolescentes moradores da Casa de Acolhimento.

Desde o dia 19 de maio, nove crianças acolhidas na casa estão acessando o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da entidade, durante três vezes na semana, no turno da tarde. O objetivo é possibilitar um espaço alternativo de convivência e, dessa forma, amenizar o impacto negativo que as crianças têm enfrentado, devido a estarem em isolamento social desde o início da pandemia.

“Com o fechamento das escolas e as visitas familiares suspensas devido a pandemia, é fundamental priorizarmos as crianças e adolescentes acolhidos, pensando ações que garantam maior qualidade de vida a elas”, destacou o titular da SDS, Fábio Bernardo.

Este movimento é uma primeira experiência para a retomada das atividades socioassistenciais em formato presencial coletivo na cidade e estabelece o cumprimento de todos os protocolos sanitários para ser realizada. Atualmente, as organizações da sociedade civil estão atendendo somente através de plantões e neste caso, se avaliou de forma positiva iniciar atendimentos coletivos para as crianças e adolescentes acolhidos, que contemplam público prioritário do SCFV.