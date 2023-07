São Leopoldo e Novo Hamburgo firmam acordo para solucionar problemas do Arroio Gauchinho

publicidade

Foi estabelecido, em reunião realizada nessa quinta-feira, um plano de trabalho entre as prefeituras de São Leopoldo e Novo Hamburgo para solucionar os problemas do sistema de proteção de cheias do Vale do Sinos, especialmente na área que faz limite entre os dois municípios. O encontro ocorreu na sede do Ministério Público leopoldense.

Em um prazo de 40 dias, os municípios se comprometeram a apresentar um diagnóstico em relação ao sistema de contenção de cheias da bacia do Arroio Gauchinho. “A partir desse diagnóstico, vamos estabelecer um cronograma de ações de curto, médio e longo prazo. Nossa intenção é tentar resolver as questões de forma conjunta, já que a Casa de Bombas fica na área de Novo Hamburgo. O arroio faz divisa com os dois municípios e ainda existe a questão do desassoreamento de leito e escoamento de vala na área de São Leopoldo. São situações que dependem da cooperação das duas administrações”, disse o promotor de Justiça de São Leopoldo, Ricardo Schinestsck.

Segundo ele, para traçar um plano de trabalho mais conciso, é necessário que os municípios encaminhem um diagnóstico técnico para que melhorias sejam adotadas. “Existe um problema no sistema da contenção das cheias. É bem complexo e para atuar de forma pontual, precisamos de um diagnóstico do dia a dia".

Conforme o promotor, o problema da contenção de agravou diante destes últimos eventos extraordinários em que a região registrou mais de 200mm de chuva em um único dia. “Essa situação fez com que nós tivéssemos um olhar mais preocupado naquela região. Sabemos que este é um problema histórico, mas é necessário adotar uma postura de um trabalho cooperativo a fim de tentar amenizar a problemática e evitar futuros alagamentos para a região".

A reunião é resultado de um trabalho conjunto desenvolvido pelas promotorias de Justiça de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Conforme Schinestsck e Sandro de Souza Ferreira, promotor de Justiça de Novo Hamburgo, “o resultado do encontro foi extremamente positivo”.

Procuradas, as prefeituras de São Leopoldo e Novo Hamburgo informaram que não vão se manifestar sobre o assunto.